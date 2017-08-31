В Азербайджане два человека пропали без вести - ФОТО

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане два человека пропали без вести.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, уроженец Баку Мирвахид Мусави 1958 г.р. 22 мая этого года в 20:00 вышел из кв. №37, д. 49 по улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе Баку и больше не вернулся.

Его приметы: рост 175 см, худого телосложения, глаза карие, постоянно носит очки, седые волосы.

При выходе из дома на нем был синий пиджак, черные брюки, черные туфли.

Тех, кто видел Мирвахида Мусави, просят сообщить в службу 102 МВД, а также позвонить по номеру (012) 567-02-02.

Кроме того, 19 мая в 23:30 уроженка Кюрдемирского района Солмаз Асим гызы Гачаева вышла из дома в Наримановском районе Баку и больше не вернулась.

Ее приметы: рост 162 см, полная, черные длинные волосы, глаза черные.

При выходе из дома на ней были синие джинсовые брюки, красная кофта, белая спортивная обувь.

Тех, кто видел Солмаз Гачаеву, просят сообщить в службу 102 МВД, а также позвонить по номеру (012) 567-02-02.