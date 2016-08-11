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    В Азербайджане два человека погибли, выпав из окна

    По данным фактам проводятся расследования

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане в результате несчастного случая погибли 2 человека. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

    Согласно информации, 10 августа 49-летний Намиг Султанов, проживающий на территории Наримановского района, по неосторожности выпал из окна дома (с 5 этажа), а житель города Шеки Зияддин Абдурахманов упал с балкона (2-й этаж), оба мужчины погибли. 

    По данным фактам проводятся расследования.

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