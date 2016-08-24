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    В Азербайджане скончалось должностное лицо

    Скончался начальник управления ОАО Азеравтойол

    Гёйчай. 24 августа. REPORT.AZ/ Скончался начальник Гёйчайского управления эксплуатации дорог №17 ОАО "Азеравтойол" Маариф Агаев.

    Как передает ширванское бюро Report, состояние М.Агаева, проживающего на улице Гусейнбалы Алиева в г. Гёйчай, внезапно ухудшилось. 

    По имеющейся информации, он скончался в одном из санаториев Украины. 

    Отметим, что покойный являлся братом бывшего главы исполнительной власти Мубариза Агаева. Он руководит управлением эксплуатации дорог с 1999 года. 

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