В Азербайджане скончалось должностное лицо

Гёйчай. 24 августа. REPORT.AZ/ Скончался начальник Гёйчайского управления эксплуатации дорог №17 ОАО "Азеравтойол" Маариф Агаев.

Как передает ширванское бюро Report, состояние М.Агаева, проживающего на улице Гусейнбалы Алиева в г. Гёйчай, внезапно ухудшилось.

По имеющейся информации, он скончался в одном из санаториев Украины.

Отметим, что покойный являлся братом бывшего главы исполнительной власти Мубариза Агаева. Он руководит управлением эксплуатации дорог с 1999 года.