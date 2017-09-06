В Азербайджане директор филиала сети маркетов избил сотрудника охраны

Мингячевир. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане заведующий филиалом сети маркетов избил сотрудника охраны.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в филиале сети супермаркетов "5+" в Мингячевире на пересечении улиц 20 Января и М.А.Сабира.

Между директором филиала и сотрудником охраны возник спор. В результате директор филиала нанес тяжелые травмы сотруднику охраны Нурлану Муса оглу Вердиеву 1980 г.р.

С помощью очевидцев пострадавший был доставлен в больницу.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, пострадавший получил серьезные травмы лица и головы: "Ударом тупым предметом было разорвано ухо пострадавшего. В результате хирургического вмешательства ухо было пришито. Кроме того, у больного были ссадины на лице и других частях тела".

Причиной конфликта послужила жалоба сотрудника охраны руководству сети маркетов на директора филиала.

По факту ведется расследование.