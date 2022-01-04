В Азербайджане девять человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

3 января на свадебные торжества по причине отсутствия паспорта COVID-19 не были допущены 9 человек.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинги 108 свадебных торжеств в столице и регионах страны.
Мониторинг охватил мероприятия в 100 дворцах торжеств и 8 приусадебных участках.
В результате мониторинга один человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.