В Азербайджане девять человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

В Азербайджане девять человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

3 января на свадебные торжества по причине отсутствия паспорта COVID-19 не были допущены 9 человек.

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3 января на свадебные торжества по причине отсутствия паспорта COVID-19 не были допущены 9 человек. Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел. Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинги 108 свадебных торжеств в столице и регионах страны. Мониторинг охватил мероприятия в 100 дворцах торжеств и 8 приусадебных участках. В результате мониторинга один человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram