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В Азербайджане девять человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

В Азербайджане девять человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов 3 января на свадебные торжества по причине отсутствия паспорта COVID-19 не были допущены 9 человек.
Происшествия
4 января 2022 г. 10:18
В Азербайджане девять человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

3 января на свадебные торжества по причине отсутствия паспорта COVID-19 не были допущены 9 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинги 108 свадебных торжеств в столице и регионах страны.

Мониторинг охватил мероприятия в 100 дворцах торжеств и 8 приусадебных участках.

В результате мониторинга один человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün koronavirus pasportu olmayan 9 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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