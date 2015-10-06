В Азербайджане девушка покончила с собой

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе девушка покончила с собой.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Лерикского района.

Согласно информации, 20-летняя Чинара Новрузова, пытаясь совершить самоубийство в своем доме, выстрелила из ружья и ранила себя в шею.

Она скончалась по дороге в больницу.

С места происшествия было изъято ружье марки "ИЖ-17".

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).