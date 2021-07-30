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В Азербайджане депутат избил полицейского, делом займется Генпрокуратура

В Азербайджане депутат избил полицейского, делом займется Генпрокуратура Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало имевший место 29 июля в Хачмазском районе факт избиения и причинения увечий сотруднику полиции Хачмазского районного отдела регистрации и удостоверения личности Мирзоева Заура Джаваншир оглу со ст
Происшествия
30 июля 2021 г. 11:39
В Азербайджане депутат избил полицейского, делом займется Генпрокуратура
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Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало имевший место 29 июля в Хачмазском районе факт избиения и причинения увечий сотруднику полиции Хачмазского районного отдела регистрации и удостоверения личности Мирзоева Заура Джаваншир оглу со стороны депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова.

В ответ на запрос Report в пресс-службе министерства подтвердили, что подобный факт имел место.

Было отмечено, что инцидент был зарегистрирован после полуночи 29 июля в расположенном на территории поселка Набрань Хачмазского района объекте общепита, принадлежащем родственнику депутата Эльданиза Салимова.

"Эльданиз Салимов спровоцировал конфликт, выражая протест сотрудникам полиции, требующим закрытия объекта в соответствии с правилами карантинного режима. Нами по факту проведено разбирательство, материал передан на рассмотрение в следственное управление Генпрокуратуры", - сообщили в МВД.

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Версия на азербайджанском языке Deputat Eldəniz Səlimov polisi döyüb, hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət olunub - RƏSMİ

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