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В Азербайджане число адвокатов достигло 2 503 человек

В Азербайджане число адвокатов достигло 2 503 человек В Азербайджане в настоящее время работают 2 503 адвоката, в том числе 500 женщин.
Происшествия
8 февраля 2025 г. 10:30
В Азербайджане число адвокатов достигло 2 503 человек

В Азербайджане в настоящее время работают 2 503 адвоката, в том числе 500 женщин.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Коллегии адвокатов за 2024 год.

Согласно данным, 2 034 из них работают в Баку, 469 - в регионах. С 2004 по 2018 год было проведено 5 письменных тестовых экзаменов для приема в адвокатуру, а за последние 7 лет - 14 экзаменов, и число адвокатов увеличилось более чем в 3 раза.

В 2024 году Квалификационная комиссия адвокатов провела 15 заседаний по устному этапу экзамена и 2 письменных тестовых экзамена по приему в адвокатуру. В письменных экзаменах приняли участие в общей сложности 911 кандидатов, из которых 377 человек сдали успешно.

Также в 2024 году 148 человек приняли участие в устном собеседовании, 107 человек принесли адвокатскую присягу. В итоге число адвокатов увеличилось до 2 503.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb

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