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В Азербайджане бывший судья арестован за взятку

В Азербайджане бывший судья арестован за взятку В Азербайджане арестован бывший судья, получивший взятку.
Происшествия
26 июля 2022 г. 15:21
В Азербайджане бывший судья арестован за взятку

В Азербайджане арестован бывший судья, получивший взятку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование по материалу от министерств труда и социальной защиты населения и юстиции.

Следствие выявило обоснованные подозрения, что работавший судьей Сумгайытского городского суда в 2008-2019 годы Ильяс Махмудов получил от ряда граждан взятку за вынесение несправедливых постановлений по гражданским делам.

Кроме того, И.Махмудов в период работы совершил незаконные действия иного рода. Были выявлены подозрения, что этими действиями был причинен значительный ущерб охраняемым законом интересам государства – выплачено 243 441 манат незаконной пенсии.

На И.Махмудова заведено уголовное дело по статьям 295.1, 308.2, 311.3.2, 313 УК АР.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rüşvət alan sabiq məhkəmə hakimi həbs edilib

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