​В Азербайджане c объявленной в розыск женщины сняты обвинения

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане с объявленной в розыск женщины сняты обвинения. Об этом сообщил Report ее адвокат Адем Мамедов.

Так, 15 мая текущего года следователем Сабунчинского районного управления полиции (РУП), майором полиции Зияфетом Мансимовым было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) УК в отношении Гусейновой Егяны Искендер гызы. 16 июня Е.Гусейнова была объявлена в розыск. Она была задержана 28 июня в качестве подозреваемого лица. 30 июня в Сабунчинскую районную прокуратуру было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении обвиняемой по статье 178.3.2 Е.Гусейновой.

"9 сентября Следственным управлением Главного управления полиции города Баку производство по уголовному делу было прекращено за отсутствием состава преступления в действиях Егяны Гусейновой", - сообщил А.Мамедов.