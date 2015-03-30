​В Азербайджане будут наказаны 220 родителей, неправильно воспитывающих детей

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане при проведении рейдов со стороны территориальных органов полиции выявлено 502 несовершеннолетних, вовлеченных в уличную жизнь, занимающихся попрошайничеством и принуждаемых к оказанию незаконных услуг. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете за 2014 год национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Согласно отчету, соответствующие проверки не подтвердили, что эти дети являются жертвами торговли людьми и принудительного труда. Однако материалы по делу 220 родителей, не выполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей и привлекающих их к противоправным действиям, направлены в соответствующие государственные структуры для исполнения предусмотренных законом мер.

В школу возвращены 529 малолетних детей, уклоняющихся от получения образования, в министерство образования и его местные структуры направлено 462 представления с целью предупреждения преступности, случаев суицида, бытового насилия, нечеловеческого обращения среди школьников и студентов.

Отметим, что 3 апреля отчет будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса.