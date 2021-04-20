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В Азербайджане больной коронавирусом врач ходил на работу

В Азербайджане больной коронавирусом врач ходил на работу Принимал пациентов в своем рабочем кабинете в больнице
Происшествия
20 апреля 2021 г. 11:10
В Азербайджане больной коронавирусом врач ходил на работу
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В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками Бардинского районного отдела полиции (РОП) с целью предотвращения распространения вируса COVID-19, в общественном месте был обнаружен больной коронавирусом.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе проведенных мероприятий было установлено, что житель села Кобер Бардинского района Хафиз Алиев, работающий врачом в отделении травматологии Бардинской центральной районной больницы, в нарушение карантинных правил покидал адрес, по которому проходил лечение.

Сотрудники полиции выявили, что Х.Алиев принимал пациентов в своем рабочем кабинете в больнице. Его деятельность была приостановлена, с врачом была проведена разъяснительная беседа, его доставили домой с соблюдением медицинских процедур.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronaviruslu həkimin işə getdiyi aşkarlanıb

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