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В Азербайджане более 2 тыс. заключенных освободили условно-досрочно

В Азербайджане более 2 тыс. заключенных освободили условно-досрочно Большая часть принятых решений была применена в период пандемии
Происшествия
25 января 2021 г. 12:53
В Азербайджане более 2 тыс. заключенных освободили условно-досрочно

В результате гуманизации политики наказания в суды поданы документы в отношении 1 884 заключенных.

Как передает Report, об этом на видеоконференции по итогам 2020 года заявил начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний Минюста Азербайджана Малик Алекперов.

По его словам, решение по большинству документов судами было удовлетворено, в целом 334 заключенных были освобождены, 591 – сокращен срок заключения.

"В прошлом году 2 072 заключенных были условно-досрочно освобождены от отбывания наказания, 422 заключенных переведены в учреждения отбывания наказания участкового типа, 10 заключенных освобождены из-за тяжелых заболеваний, 906 - изменена мера пресечения в виде ареста. Большая часть принятых решений была применена в период пандемии. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса 176 заключенных старше 65 лет были отпущены домой согласно распоряжению о помиловании. В целом, за последние годы в результате гуманизации политики наказания, распоряжениями об амнистии и помиловании на свободу отпущены 8 000 человек".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 2 072 məhkum cəzadan şərti azad edilib

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