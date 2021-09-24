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В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем

В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем Обнародовано количество имущества, полученного в Азербайджане преступным путем.
Происшествия
24 сентября 2021 г. 10:40
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
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Обнародовано количество имущества, полученного в Азербайджане преступным путем.

Как передает Report, об этом сказал начальник Управления координации вопросов специальной конфискации Генеральной прокуратуры Азербайджана Вугар Алиев.

Он сообщил, что в период своей деятельности управление осуществило соответствующие мероприятия по выявлению имущества, полученного преступным путем, в соответствии с запросами следственных структур обнаружены принадлежащие обвиняемым лицам 164 единицы имущества, 9 земельных участков, 82 транспортных средства, 45 карточных счетов и 17 текущих счетов, выявлены 3 человека, состоящие на учете в качестве физических лиц, не занимаясь предпринимательской деятельностью и без образования юридического лица.

С целью обеспечения покрытия нанесенного государству ущерба и специальной конфискации, следственным органам переданы данные об обнаруженных в рамках уголовных дел активах, а также другая информация. Следственные органы соответствующим решением суда наложили арест на имущество обвиняемых лиц.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda cinayət yolu ilə əldə edilən əmlakların sayı açıqlanıb

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