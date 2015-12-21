В Азербайджане беременная женщина скончалась от отравления угарным газом - ФОТО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе женщина на 7-м месяце беременности скончалась от отравления угарным газом.

Как сообщает Report, случай произошел в селе Шаглакюче. Жительница села 23-летняя Тагиева Талиха Юляд гызы отравилась угарным газом в ванной комнате.

Т.Тагиева на машине скорой помощи была доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако спасти ее не удалось. Тело Т.Тагиевой было передано в Лянкяранское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. По факту ведется расследование в Лянкяранской районной прокуратуре.