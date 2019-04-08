В Шеки автомобиль сбил трех подростков

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три девочки-подростка.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в городе в вечерние часы.

Житель Шеки Эльгиз Гумбатов за рулем автомобиля марки ВАЗ-21010 сбил переходивших дорогу жительниц Шеки Шушенгюль Шамсаддин гызы Исламову 2002 г.р., Назанин Рафик гызы Мусаеву 2001 г.р. и Туркане Тарлан гызы Мамедову 2002 г.р.

Все трое пострадавших были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. 17-летним С.Исламовой и Т.Мамедовой была оказана первая медицинская помощь, они были отпущены домой. 18-летнюю Н.Мусаеву поместили в хирургическое отделение, ее состояние оценивается как среднее стабильное.

Э.Гумбатов был задержан.

По факту продолжается расследование.