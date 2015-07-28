В Азербайджане автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста

28 июля, 2015 12:45

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе автомобиль сбил юного велосипедиста. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на городском проспекте Гейдара Алиева. Движущийся по проспекту автомобиль марки "ВАЗ 21099" сбил проезжающего на велосипеде 16-летнего местного жителя Ильгара Гасанова. В результате ДТП И.Гасанов получил многочисленные травмы. Водитель доставил пострадавшего в больницу. По факту ДТП в Агджабединском районном отделении полиции проводится расследование.