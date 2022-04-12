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В Азербайджане арестованы руководители строительных компаний

В Азербайджане арестованы руководители строительных компаний В Азербайджане арестованы руководители компаний.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 15:09
В Азербайджане арестованы руководители строительных компаний

В Азербайджане арестованы руководители компаний.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, проводится следствие по результатам разбирательства на основании многочисленных обращений в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в связи с незаконными действиями должностных лиц жилищно-строительного кооператива “Sahil-S İnşaat”.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что занимавший пост председателя ЖСК “Sahil-S İnşaat” Алавердиев Талей Шамиль оглу в сговоре с директором ООО “GG Company” Керимовым Панахом Судеиб оглу по подложным документам перепродали уже приобретенные квартиры в многоэтажном доме в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку, строящемся со стороны ЖСК.

В отношении Т.Алавердиева и П.Керимова возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными обязательствами) и 313 (служебный подлог).

Следствие по уголовному делу продолжается.

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