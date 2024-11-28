В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательстве

15:08

В Азербайджане арестованы руководители нескольких сайтов, подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей, уголовное дело направлено в суд.

Как сообщает Report, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступили жалобы на действия генеральных директоров сайтов "Aztvnews.az" Сеймура Мамедова, "Qaynar-xett.az" Заура Ахмедова, "Postbaku.net" Эльдениза Междунова и "Aja.az" Эльвина Гурбанова.

Расследование показало, что действуя в составе организованной группы они угрожали предпринимателям публикацией порочащей информации и вымогали за это деньги.

С.Мамедову предъявлено обвинение по 32 эпизодам, З.Ахмедову - по 24, Э.Междунову - по 7, Э.Гурбанову - по 10.

"Все они арестованы, и дело передано в суд", - отмечает управление.