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В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательстве

В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательстве 15:08
Происшествия
28 ноября 2024 г. 15:25
В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательстве

В Азербайджане арестованы руководители нескольких сайтов, подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей, уголовное дело направлено в суд.

Как сообщает Report, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступили жалобы на действия генеральных директоров сайтов "Aztvnews.az" Сеймура Мамедова, "Qaynar-xett.az" Заура Ахмедова, "Postbaku.net" Эльдениза Междунова и "Aja.az" Эльвина Гурбанова.

Расследование показало, что действуя в составе организованной группы они угрожали предпринимателям публикацией порочащей информации и вымогали за это деньги.

С.Мамедову предъявлено обвинение по 32 эпизодам, З.Ахмедову - по 24, Э.Междунову - по 7, Э.Гурбанову - по 10.

"Все они арестованы, и дело передано в суд", - отмечает управление.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarları şantaj etməkdə şübhəli bilinən sayt rəhbərləri həbs edilib, cinayət işi açılıb

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