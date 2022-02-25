В Азербайджане арестованы должностные лица

Арестованы должностные лица Государственной службы по вопросам имущества.

Арестованы должностные лица Государственной службы по вопросам имущества.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями должностных лиц Абшеронского территориального управления №4 Службы государственного реестра недвижимости Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

На основании собранных по делу доказательств 24 февраля 2022 года по статьям 178.2.1 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (повторное мошенничество), 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки) и другим статьям Уголовного кодекса АР соответственно были предъявлены обвинения Айдашу Мамедову, Миргамиду Агаеву, Аразу Гасанли и Нурлану Сеидову, в отношении которых по решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста.