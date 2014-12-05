В Азербайджане арестован сотрудник районной исполнительной власти

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц. Об этом Report сообщили из пресс-службы Генпрокуратуры.

В Главном управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследовали материалы, поступившие из Счетной палаты по поводу незаконных действий, допущенных при строительстве автомобильной дороги Моллакенд-Ахтачы-Ойленгулу Кюрдемирского района.

В ходе расследований в качестве подозреваемых были задержаны председатель ООО "Автотрансйол" Афган Зейналов и заведующий отделом архитектуры и строительства Аппарата главы исполнительной власти Кюрдемирского района, главный архитектор Сариф Аскеров. Выяснилось, что вступив в сговор, сообщники внесли в официальные документы ложную информацию о выполнении при строительстве автомобильной дороги работ на сумму 2 млн. 161 тыс. манатов. Из-за некачественного исполнения работ, отрезок дороги вышел из строя, в результате чего сумма ущерба составила 143 тыс. манатов.

В отношении подозреваемых было выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК и по решению суда избрана мера наказания в виде ареста.

Следственные действия по делу продолжаются.