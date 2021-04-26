В Азербайджане арестован школьный учитель

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики

Выявлены незаконные действия лица, присвоившего деньги гражданина, якобы с целью прекращения расследуемого в прокуратуре уголовного дела.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На основании обращения директора Детской музыкальной школы № 7 имени Сарабского Рустамовой Мехрибан Аскер гызы, задержанной на месте преступления, рассматриваемого в настоящее время Бакинским судом по тяжким преступлениям и возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре по фактам присвоения и других преступлений, о том, что учитель этой школы Шукюров Сахиб Фамиль оглу, пообещав оказать ей содействие в прекращении производства по данному уголовному делу, в период предварительного следствия взял у нее крупную сумму денег.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Сахиб Шукюров пообещав Мехрибан Рустамовой обеспечить принятие решения о прекращении производства по указанному уголовному делу, под предлогом передачи должностному лицу присвоил ее деньги, общая сумма которых составила 168 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Сахибу Шукюрову предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 и 32,4 312.1 Уголовного кодекса, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное следствие.