​В Азербайджане арестован руководитель строительной компании

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана продолжаются следственные мероприятия по факту противоправных действий должностных лиц домостроительного кооператива “RUM”.

Об этом агентству Report сообщили из пресс-службы Генеральной прокуратуры. В результате следствия выяснилось, что Иман Гусейнов, являясь директором ДСК “RUM”, пользуясь служебным положением, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, и повторно продал квартиры в новостройке по улице М.Хади, 41. Тем самым он, воспользовавшись доверием граждан, обманом завладел суммой в размере 185 тыс. 550 манатов. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2. (мошенничество (с причинением крупного ущерба)), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.