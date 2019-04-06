В Агдаше арестован продавец психотропных веществ

В Агдашском районе задержан мужчина, сбывавший психотропные лекарства и наркотики.

Как сообщает ширванское бюро Report, в результате проведенных сотрудниками Агдашского районного отделения полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города 38-летний Алим Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.

Было установлено, что он продал другому лицу две таблетки "Трамадола", содержащего в своем составе опасное психотропное вещество. Во время обыска в доме А.Гулиева было обнаружено 12,26 граммов высушенной марихуаны, 360 штук "Трамадола" и 12 штук "Прегабалина", имеющих сильнодействующий эффект.

По факту ведется расследование.