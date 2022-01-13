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В Азербайджане арестован председатель партии

В Азербайджане арестован председатель партии Арестован председатель Партии граждан и развития Али Алиев.
Происшествия
13 января 2022 г. 16:40
В Азербайджане арестован председатель партии
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Арестован председатель Партии граждан и развития Али Алиев.

Как передает Report, решение было принято на процессе под председательством судьи Ясамальского районного суда Гусейна Сафарова.

А.Алиев приговорен к 5 месяцам заключения.

Полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов, пострадавшие при крушении вертолета МИ-17 Государственной пограничной службы на территории Хызы, подали в суд в порядке частного обвинения на председателя Партии граждан и развития (ПГР) Али Алиева.

Причиной жалобы офицеров стало высказывание председателя партии 9 декабря 2021 года на YouTube-канале "Osmangızı TV" о том, что при подобном крушении выжить было невозможно.

Офицеры обратились в суд в порядке частного обвинения с требованием лишить А.Алиева свободы сроком на 6 месяцев согласно статье 147.1 (клевета) Уголовного кодекса АР.

30 ноября военный вертолет ГПС Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР.

Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda partiya sədri həbs edilib

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