О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане арестован племянник главы Исполнительной власти

В Азербайджане арестован племянник главы Исполнительной власти Мураду Ахмедову были предъявлены обвинения по статьям 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК Азербайджана и др.
Происшествия
24 февраля 2021 г. 17:22
В Азербайджане арестован племянник главы Исполнительной власти

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу заведующего отделом архитектуры и строительства (главного архитектора) исполнительной власти Абшеронского района Акифа Алиева, начальника участка Производственно-эксплуатационного ремонта жилищного хозяйства №3 Объединения жилищно-коммунального хозяйства города Хырдалан Мурада Ахмедова и других.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Али Мамедова были уточнены анкетные данные.

Затем в отношении бывших сотрудников исполнительной власти Абшеронского района - обвиняемых Бабека Алиева и Турала Агамамедова - была изменена мера пресечения на заключение под стражу. Обвиняемые были арестованы в зале суда.

Заседание суда назначено на 1 марта.

Напомним, что обвиняемые лица были задержаны в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что заведующий отделом архитектуры и строительства ИВ Абшеронского района (главный архитектор района) Акиф Алиев, несмотря на то, что не был подготовлен проект строительства, не было сделано официальных запросов на получение разрешения на строительство в ИВ района, не было проведено оформления необходимой документации, пообещал гражданам, что под его покровительством и прикрытием они смогут провести строительство.

При посредничестве начальника отдела жилищного строительства, производства, эксплуатации и ремонта Мурада Ахмедова получил взятку в размере 3 тыс. манатов, а затем заявил гражданину, что в ходе строительных работ участок строительства увеличился, и потребовал от него еще взятку в размере 1,5 тыс. манатов. Эти деньги он разделил с М.Ахмедовым.

В связи с этим Акиф Алиев 23 июня 2020 года был задержан в качестве обвиняемого по статье 311.2 (получение взятки) УК АР, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Также следствие установило, что М.Ахмедов заявил гражданину, что он находится в хороших отношениях с Акифом Алиевым и может внести изменения в эскизный проект участка нежилых помещений площадью 96 кв. метров жилого комплекса AAAF Park. Мурад Ахмедов сообщил, что для этого гражданин должен дать взятку в размере 2,5 тыс. манатов. В ходе получения 1 тыс. манатов в качестве взятки 20 июня М. Ахмедов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией.

Мураду Ахмедову были предъявлены обвинения по статьям 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК Азербайджана и др.

В ходе следствия также были выдвинуты обвинения Джафару Акперову, Бабеку Залыеву, Сеймуру Исмаилзаде, Эмину Сулейманову, Новрузу Алиеву, Туралу Агамамедову и Шамилю Халилову.

Отметим, что Бабек Алиев приходится племянником действующему главе Абшеронского района Ираде Гюльмамедовой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcra başçısının bacısı oğlu həbs edilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Автомобиль CBC TV перевернулся на заснеженной дороге
ФотоАвтомобиль CBC TV перевернулся на заснеженной дороге
24 февраля 2021 г. 17:16
Дорожная полиция рекомендует не выезжать в такую погоду неопытным водителям
Дорожная полиция рекомендует не выезжать в такую погоду неопытным водителям
24 февраля 2021 г. 14:47
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
24 февраля 2021 г. 12:58
Дорожная полиция о цепной аварии на трассе Баку-Газах: есть погибший
Дорожная полиция о цепной аварии на трассе Баку-Газах: есть погибший
24 февраля 2021 г. 12:13
В заснеженном Баку произошло по меньшей мере 25 ДТП 
ФотоВ заснеженном Баку произошло по меньшей мере 25 ДТП 
24 февраля 2021 г. 11:35
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Около 30 автомобилей столкнулись на трассе Баку-Газах 
Около 30 автомобилей столкнулись на трассе Баку-Газах 
24 февраля 2021 г. 09:35
Из-за непогоды задержался поезд Сумгайыт-Баку
Из-за непогоды задержался поезд Сумгайыт-Баку
24 февраля 2021 г. 09:34
На автомойке в Баку произошел пожар
На автомойке в Баку произошел пожар
24 февраля 2021 г. 03:35
Житель Гедабека погиб, попав под собственный автомобиль
Житель Гедабека погиб, попав под собственный автомобиль
24 февраля 2021 г. 01:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi