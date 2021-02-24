В Азербайджане арестован племянник главы Исполнительной власти

Мураду Ахмедову были предъявлены обвинения по статьям 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК Азербайджана и др.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу заведующего отделом архитектуры и строительства (главного архитектора) исполнительной власти Абшеронского района Акифа Алиева, начальника участка Производственно-эксплуатационного ремонта жилищного хозяйства №3 Объединения жилищно-коммунального хозяйства города Хырдалан Мурада Ахмедова и других.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Али Мамедова были уточнены анкетные данные.

Затем в отношении бывших сотрудников исполнительной власти Абшеронского района - обвиняемых Бабека Алиева и Турала Агамамедова - была изменена мера пресечения на заключение под стражу. Обвиняемые были арестованы в зале суда.

Заседание суда назначено на 1 марта.

Напомним, что обвиняемые лица были задержаны в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что заведующий отделом архитектуры и строительства ИВ Абшеронского района (главный архитектор района) Акиф Алиев, несмотря на то, что не был подготовлен проект строительства, не было сделано официальных запросов на получение разрешения на строительство в ИВ района, не было проведено оформления необходимой документации, пообещал гражданам, что под его покровительством и прикрытием они смогут провести строительство.

При посредничестве начальника отдела жилищного строительства, производства, эксплуатации и ремонта Мурада Ахмедова получил взятку в размере 3 тыс. манатов, а затем заявил гражданину, что в ходе строительных работ участок строительства увеличился, и потребовал от него еще взятку в размере 1,5 тыс. манатов. Эти деньги он разделил с М.Ахмедовым.

В связи с этим Акиф Алиев 23 июня 2020 года был задержан в качестве обвиняемого по статье 311.2 (получение взятки) УК АР, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Также следствие установило, что М.Ахмедов заявил гражданину, что он находится в хороших отношениях с Акифом Алиевым и может внести изменения в эскизный проект участка нежилых помещений площадью 96 кв. метров жилого комплекса AAAF Park. Мурад Ахмедов сообщил, что для этого гражданин должен дать взятку в размере 2,5 тыс. манатов. В ходе получения 1 тыс. манатов в качестве взятки 20 июня М. Ахмедов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией.

Мураду Ахмедову были предъявлены обвинения по статьям 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК Азербайджана и др.

В ходе следствия также были выдвинуты обвинения Джафару Акперову, Бабеку Залыеву, Сеймуру Исмаилзаде, Эмину Сулейманову, Новрузу Алиеву, Туралу Агамамедову и Шамилю Халилову.

Отметим, что Бабек Алиев приходится племянником действующему главе Абшеронского района Ираде Гюльмамедовой.