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В Азербайджане арестован оправданный судом человек

В Азербайджане арестован оправданный судом человек В Азербайджане арестован оправданный судом человек.
Происшествия
20 июля 2022 г. 16:40
В Азербайджане арестован оправданный судом человек

В Азербайджане арестован оправданный судом человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, 10.02.2022 года Бардинским районным судом был оправдан обвиняемый по статье 152.1 (сексуальные отношения или совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса.

15.02.2022 года государственный обвинитель подал апелляцию на этот приговор.

Сегодняшним (20 июля) приговором Гянджинского Апелляционного суда протест был удовлетворен, данное лицо признано виновным и приговорено к лишению свободы сроком на 1 год и немедленно арестовано в зале суда.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məhkəmənin bəraət verdiyi şəxs həbs edilib

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