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    В Азербайджане арестован мужчина, ранее отсидевший в тюрьме 35 лет

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

    Уджар. 18 июля. REPORT.AZ/ У жителя Уджарского района изъято наркотическое вещество героин.

    Как сообщает региональное бюро Report, в качестве подозреваемого был задержан житель района 60-летний Абдуллаев Гадир Мамед оглу. При обыске в его доме было обнаружено и изъято наркотическое вещество героин общим весом 1,9 г. 

    Решением Уджарского районного суда, в отношении Г.Абдуллаева была избрана мера пресечения в виде ареста. 

    Отметим, что задержанный Г.Абдуллаев ранее отбывал наказания сроком 35 лет по соответствующим статьям УК. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 234.1 УК, ведется следствие.

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