В Азербайджане арестован гражданин Турции, разыскиваемый за убийство на протяжении 12 лет

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане арестован разыскиваемый на протяжении 12 лет гражданин Турции Йылмаз Акбаба (другое имя - Мехмет Халил оглу Сунмез).

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд избрал в отношении Й.Акбаба (Мехмета Халил оглу Сунмеза), подозреваемого в своей стране в совершении умышленного убийства, меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Не согласившись с решением, адвокат турецкого гражданина Васиф Исрафилов подал апелляционную жалобу. Однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение Сабаильского районного суда.

Напомним, что инцидент произошел 24 ноября 2004 года. На 5-м км шоссе Тургутлу-Маниса в Турции, около водного канала был найден полностью разложившийся труп неизвестного лица. В результате проведенных расследований было установлено, что труп принадлежит Мельтем Путак. После этого в качестве подозреваемого в убийстве был указан знакомый М.Путак - Йылмаз Акбаба, 1974 года рождения. В его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде ареста. Однако арестовать его не удалось.

В 2015 году это решение было обновлено, Й.Акбаба объявлен в международный розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Й.Акбаба проживает на территории Азербайджана под именем Мехмет Халил оглу Сунмез, 1978 года рождения. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку 17 марта 2016 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Учитывая вынесение решения 1-м Манисским судом по тяжким преступлениям Турецкой республики в отношении Й.Акбаба (Мехмета Сунмеза) и экстрадицию в Турцию, адвокат М.Сунмеза - Васиф Исрафилов подал апелляционную жалобу об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение Сабаильского районного суда.