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В Азербайджане арестован глава строительной компании

В Азербайджане арестован глава строительной компании В Азербайджане арестован председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК), продавший отдельным лицам одну и ту же квартиру.
Происшествия
6 мая 2022 г. 10:10
В Азербайджане арестован глава строительной компании

В Азербайджане арестован председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК), продавший отдельным лицам одну и ту же квартиру.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании обращений, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, в связи с незаконными действиями должностных лиц ЖСК Star-M возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.

В ходе разбирательств появились обоснованные подозрения в том, что Магеррам Магеррамов, являющийся учредителем и председателем ЖСК Star-M, а также фактическим руководителем ЖСК ŞANS, составив фиктивные договоры и финансовые справки, продал 17 квартир 36 физическим лицам, а также семь нежилых помещений, продажа которых запрещена законодательством, 14 физическим лицам, в результате чего в целом заполучил денежные средства в размере 3 млн 166 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Магерраму Магеррамову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) УК АР, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs edilib

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