В Азербайджане арестован чиновник министерства

Оруджу Мамедову предъявлены обвинения по статьям 311.2 и 312-1.1 УК Азербайджана

Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по факту получения председателем медико-социальной экспертной комиссии № 7 Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и соцзащиты населения Оруджем Мамедовым взятки в размере 2 500 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Были установлены факты совершения О.Мамедовым и других незаконных деяний.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в получении Мамедовым взятки в размере 4 тыс. манатов за содействие в размещении пациента с коронавирусом в госпитале модульного типа.

Оруджу Мамедову предъявлены обвинения по статьям 311.2 и 312-1.1 УК Азербайджана. Следствие по делу продолжается.