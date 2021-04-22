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В Азербайджане арестован чиновник министерства 

В Азербайджане арестован чиновник министерства  Оруджу Мамедову предъявлены обвинения по статьям 311.2 и 312-1.1 УК Азербайджана
Происшествия
22 апреля 2021 г. 12:59
В Азербайджане арестован чиновник министерства 
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Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по факту получения председателем медико-социальной экспертной комиссии № 7 Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и соцзащиты населения Оруджем Мамедовым взятки в размере 2 500 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Были установлены факты совершения О.Мамедовым и других незаконных деяний.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в получении Мамедовым взятки в размере 4 тыс. манатов за содействие в размещении пациента с коронавирусом в госпитале модульного типа.

Оруджу Мамедову предъявлены обвинения по статьям 311.2 и 312-1.1 УК Азербайджана. Следствие по делу продолжается.

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