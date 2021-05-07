О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане аннулированы полномочия 3 судей

В Азербайджане аннулированы полномочия 3 судей Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции
Происшествия
7 мая 2021 г. 19:00
В Азербайджане аннулированы полномочия 3 судей

Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в структуре.

На заседании было отмечено, что в рамках реализации указа с целью всесторонней и принципиальной оценки деятельности судей утверждены новые правила, разработано электронное программное обеспечение.

В соответствии с этими правилами с целью оценки деятельности до 120 судей были собраны заключения высших, апелляционных и других соответствующих судов, информация Министерства юстиции и другие соответствующие материалы, проведен необходимый анализ, подготовлены и вынесены на обсуждение Совета итоговые заключения.

В деятельности 14 судей были выявлены профессиональные недостатки, им было отведено 6 месяцев для устранения недочетов в своей работе, полномочия 3 судей были аннулированы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Powers of three judges terminated in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 hakimin səlahiyyətlərinə xitam verilib

Новости партнеров

Самое важное

В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
7 мая 2021 г. 17:29
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
7 мая 2021 г. 17:03
Скончался народный поэт Муса Ягуб
Скончался народный поэт Муса Ягуб
7 мая 2021 г. 16:22
МИД Азербайджана предупредил Францию и Канаду
МИД Азербайджана предупредил Францию и Канаду
7 мая 2021 г. 15:21
Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана
Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана
7 мая 2021 г. 12:08
Названа дата суда над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
Названа дата суда над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
7 мая 2021 г. 10:40
Президенту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020
7 мая 2021 г. 10:22
Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась
Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась
6 мая 2021 г. 12:42
10 мая начнется вакцинация от COVID-19 граждан Азербайджана старше 18 лет
10 мая начнется вакцинация от COVID-19 граждан Азербайджана старше 18 лет
6 мая 2021 г. 12:23
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
6 мая 2021 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi