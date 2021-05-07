В Азербайджане аннулированы полномочия 3 судей

Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции

Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в структуре.

На заседании было отмечено, что в рамках реализации указа с целью всесторонней и принципиальной оценки деятельности судей утверждены новые правила, разработано электронное программное обеспечение.

В соответствии с этими правилами с целью оценки деятельности до 120 судей были собраны заключения высших, апелляционных и других соответствующих судов, информация Министерства юстиции и другие соответствующие материалы, проведен необходимый анализ, подготовлены и вынесены на обсуждение Совета итоговые заключения.

В деятельности 14 судей были выявлены профессиональные недостатки, им было отведено 6 месяцев для устранения недочетов в своей работе, полномочия 3 судей были аннулированы.