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    В Азербайджане адвокат выдвинул против своего коллеги судебный иск в 1 манат

    Исковое заявление представлено в Гёйгёльский районный суд

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане адвокат Адем Мамедов подал в суд на своего коллегу Эльчина Садыгова. 

    Как сообщает Report, А.Мамедов отметил, что Э.Садыгов пытается сформировать отрицательное мнение о его личности и деятельности, а также распространяет не соответствующую истине информацию, порочащую честь и достоинство, деловую репутацию: "Я подал исковое заявление в Гёйгёльский районный суд  с требованием, чтобы ответчик Эльчин Садыгов попросил прощения за клевету, и за причиненный моральный ущерб удержать у него в мою пользу компенсацию в 1 манат". 

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