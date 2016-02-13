В Азербайджане адвокат выдвинул против своего коллеги судебный иск в 1 манат

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане адвокат Адем Мамедов подал в суд на своего коллегу Эльчина Садыгова.

Как сообщает Report, А.Мамедов отметил, что Э.Садыгов пытается сформировать отрицательное мнение о его личности и деятельности, а также распространяет не соответствующую истине информацию, порочащую честь и достоинство, деловую репутацию: "Я подал исковое заявление в Гёйгёльский районный суд с требованием, чтобы ответчик Эльчин Садыгов попросил прощения за клевету, и за причиненный моральный ущерб удержать у него в мою пользу компенсацию в 1 манат".