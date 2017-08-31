В Азербайджане адвокат попал в аварию

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Ильгара Тейфурова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева, стало известно, что адвокат обвиняемого Абульгасан Амиров не явился в суд.

Судья сообщил, что защитник по дороге из Шемахи в Баку попал в ДТП.

Очередное заседание суда назначено на 7 сентября.

А.Амиров сообщил Report, что во время движения в сторону Баку по дороге Баку-Шемаха автомобиль марки Chevrolet столкнулся с управляемым им автомобилем марки Daewoo Gentra: "Я не получил серьезной травмы. Состояние другого водителя тоже нормальное. Автомобили же серьезно пострадали. Мы вызвали на место происшествия сотрудников страховой компании".

Отметим, что 28 апреля этого года в 01:00 при въезде в город Шемаха автомобиль марки "ВАЗ-21214", управляемый жителем города И.Тейфуровым столкнулся с автомобилем марки Volkswagen, управляемым жителем Баку Назимом Манафовым. В результате пассажир И.Тейфурова, его земляк Расим Насиров скончался на месте происшествия, сам водитель был госпитализирован.

В отношении И.Тейфурова избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Он был обвинен по статье 263.1.3 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

Напомним, что А.Амиров работает в юридической консультации в Шемахинском районе.