В Азербайджане 9 сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, 4 из них уволены

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ За первые 6 месяцев текущего года еще более укреплена служебная, исполнительная и трудовая дисциплины, повышена требовательность в отношении сотрудников допустивших в работе факты нарушения закона и действия неподобающие работнику прокуратуры. В результате проведенных служебных проверок 9 сотрудников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение различных правонарушений, четверо из них были освобождены от занимаемой должности.

Как сообщает Report, об этом на расширенном оперативном совещании в Генпрокуратуре заявил выступивший с докладом Генеральный прокурор Закир Гаралов.

На совещании было потребовано во всех структурных подразделениях, районных и городских прокуратурах принять самые решительные меры для укрепления прежде всего служебной, исполнительной и трудовой дисциплины, увеличения ответственности сотрудников за порученную работу и принципиальности в отношении негативных проявлений.