Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане 6 человек отравились угарным газом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, проживающая на съемной квартире в Абшеронском поселке Магомеди Гюнель Салманова погибла, отравившись угарным газом.

Похожие случаи зарегистрированы и в Гяндже. Жертвами угарного газа стали местные жители Лала Мамедова, Илаха Гулиева, Гюльшен Мамедова, Офелия Мамедова и ее брат Сирадж. Все пострадавшие были госпитализированы и после оказания им первой медицинской помощи выписаны.

По фактам ведется расследование.