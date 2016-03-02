В Азербайджане 4 судьи привлечены к административной ответственности

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета.

Как сообщили Report в совете, на заседании обсуждались проделанные в 2015-м году работы по усовершенствованию судебной деятельности и предстоящие задачи.

На мероприятии выступил председатель совета Фикрет Мамедов.

Он отметил, что в целях всесторонней и принципиальной оценки деятельности судей созданы рабочие механизмы с учетом передового международного опыта, на месте изучена и оценена деятельность около 100 судей и председателей судов, срок полномочий которых закончился в прошлом году, а также за нарушение требований законодательства, в том числе за допущение случаев, создающих условия для коррупции, к административной ответственности привлечены 13 судей.

На заседании выступили председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров и другие члены совета.

В то же время были рассмотрены административные производства в отношении трех судей, было принято решение о смене места работы судьи Балакянского района Рафига Казымова из-за нарушения требований законодательства, в том числе за допущение случаев, создающих условия для коррупции, судья Ясамальского районного суда города Баку Акшин Эфендиев и судья Уджарского районного суда Чингиз Искендеров получили выговор, а также за нарушение требований законодательства 4 судьи различных судов привлечены к административной ответственности.