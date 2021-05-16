В Азербайджане 26 женщин привлечены к уголовной ответственности за наркотики

12 привлеченных к ответственности лиц – граждане зарубежных стран

За три месяца 2021 года за незаконный оборот наркотиков к уголовной ответственности привлечен 1 071 человек.

Об этом Report сообщили в Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ.

Согласно информации, среди них 4 в возрасте 16-18 лет, 80 человек – 18-25 лет, 202 человека – 26-29 лет, 785 человек – 30 и старше лет.

Среди них 1 045 мужчины, 26 – женщины. 12 привлеченных к ответственности лиц – граждане зарубежных стран. Из этих иностранцев 4 – граждане Ирана, 3 – Грузии, 2 – Турции, 2 –Украины и 1 – России.