В Азербайджане 185 человек не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19

12 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели Азербайджана мониторинги 30 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

12 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели Азербайджана мониторинги 30 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в МВД.

Мониторинги проводились в 28 домах торжеств и 2 частных участках, где были организованы свадебные церемонии.

По итогам проверок 7 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

185 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.