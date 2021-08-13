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В Азербайджане 185 человек не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19

В Азербайджане 185 человек не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19 12 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели Азербайджана мониторинги 30 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
13 августа 2021 г. 10:54
В Азербайджане 185 человек не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19

12 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели Азербайджана мониторинги 30 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в МВД.

Мониторинги проводились в 28 домах торжеств и 2 частных участках, где были организованы свадебные церемонии.

По итогам проверок 7 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

185 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün 185 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə toylara buraxılmayıb

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