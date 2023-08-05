В Азербайджане 175 человек сдали экзамен на судейство

10:25

В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) был проведен письменный экзамен для 175 кандидатов в судьи.

Как сообщает Report, Избирательный комитет судей подготовил вопросы казусного характера в уголовной и гражданской сферах для использования на экзамене.

На четырехчасовом экзамене были созданы необходимые условия для того, чтобы кандидаты в судьи продемонстрировали свои навыки решения казусных ситуаций путем правильной оценки поставленных вопросов, свободного изложения содержания закона с полным раскрытием его содержания.

Анонимные бланки ответов будут оцениваться методом двойной проверки, а результаты будут объявлены в ближайшие дни.