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В Азербайджане 175 человек сдали экзамен на судейство

В Азербайджане 175 человек сдали экзамен на судейство 10:25
Происшествия
5 августа 2023 г. 11:03
В Азербайджане 175 человек сдали экзамен на судейство

В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) был проведен письменный экзамен для 175 кандидатов в судьи.

Как сообщает Report, Избирательный комитет судей подготовил вопросы казусного характера в уголовной и гражданской сферах для использования на экзамене.

На четырехчасовом экзамене были созданы необходимые условия для того, чтобы кандидаты в судьи продемонстрировали свои навыки решения казусных ситуаций путем правильной оценки поставленных вопросов, свободного изложения содержания закона с полным раскрытием его содержания.

Анонимные бланки ответов будут оцениваться методом двойной проверки, а результаты будут объявлены в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 175 nəfər hakim olmaq üçün imtahan verib

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