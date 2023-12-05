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В Азербайджане 10-летняя девочка скончалась от кори

В Азербайджане 10-летняя девочка скончалась от кори В селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района 10-летняя девочка скончалась от кори.
Происшествия
5 декабря 2023 г. 17:57
В Азербайджане 10-летняя девочка скончалась от кори

В селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района 10-летняя девочка скончалась от кори.

Как сообщает аранское бюро Report, жительница села Алиева Самира Эльхан гызы 2013 г.р. скончалась по дороге в больницу.

По словам родственников, девочка заразилась корью неделю назад, близкие пытались лечить ее дома. Однако состояние ребенка постепенно ухудшалось.

Отмечается, что брат Самиры некоторое время назад также заразился корью и выздоровел.

Самира Алиева являлась ученицей 5-го класса полной средней школы села Ашагы Сурра.

По данному факту проводится расследование.

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