В Азербайджане 10-летняя девочка скончалась от кори

В селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района 10-летняя девочка скончалась от кори.
Как сообщает аранское бюро Report, жительница села Алиева Самира Эльхан гызы 2013 г.р. скончалась по дороге в больницу.
По словам родственников, девочка заразилась корью неделю назад, близкие пытались лечить ее дома. Однако состояние ребенка постепенно ухудшалось.
Отмечается, что брат Самиры некоторое время назад также заразился корью и выздоровел.
Самира Алиева являлась ученицей 5-го класса полной средней школы села Ашагы Сурра.
По данному факту проводится расследование.