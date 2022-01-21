В Азербайджане 1 220 заключенных привлечены к профобразованию

Обнародовано число осужденных, привлеченных к профессиональному образованию в Азербайджане.

Обнародовано число осужденных, привлеченных к профессиональному образованию в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Пенитенциарной службы Министерства юстиции генерал-лейтенант юстиции Джейхун Гасанов в ходе оперативного совещания в формате видеоконференции по итогам деятельности за 2021 год.

По его словам, в 62 группах по 17 специальностям в 8 профессиональных школах, 11 профессиональных филиалах и группах, функционирующих в пенитенциарных учреждениях, 1 220 заключенных были привлечены к профессиональному образованию.

946 заключенных завершили образование и получили соответствующие дипломы.