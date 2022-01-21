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В Азербайджане 1 220 заключенных привлечены к профобразованию

В Азербайджане 1 220 заключенных привлечены к профобразованию Обнародовано число осужденных, привлеченных к профессиональному образованию в Азербайджане.
Происшествия
21 января 2022 г. 19:51
В Азербайджане 1 220 заключенных привлечены к профобразованию

Обнародовано число осужденных, привлеченных к профессиональному образованию в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Пенитенциарной службы Министерства юстиции генерал-лейтенант юстиции Джейхун Гасанов в ходе оперативного совещания в формате видеоконференции по итогам деятельности за 2021 год.

По его словам, в 62 группах по 17 специальностям в 8 профессиональных школах, 11 профессиональных филиалах и группах, функционирующих в пенитенциарных учреждениях, 1 220 заключенных были привлечены к профессиональному образованию.

946 заключенных завершили образование и получили соответствующие дипломы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peşə təhsilinə cəlb edilən məhkumların sayı açıqlanıb

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