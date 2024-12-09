В Азербайджан возвращены почти 36 млн манатов от экспорта сельхозпродукции

В результате следственных мероприятий прокуратура обеспечила возврат на банковские счета Азербайджана свыше 21 млн долларов США (35,7 млн манатов) от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

В результате следственных мероприятий прокуратура обеспечила возврат на банковские счета Азербайджана свыше 21 млн долларов США (35,7 млн манатов) от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

На основании данных Государственного таможенного комитета о невозврате валютной выручки некоторыми субъектами предпринимательства, экспортирующими за рубеж различную продукцию, органами прокуратуры возбуждено несколько уголовных дел, по которым ведется следствие.

Расследования проводятся прокуратурами в Сумгайыте, Гяндже, Абшероне, Губе, Хачмазе, Сабирабаде, Исмаиллы, Гейчае, Шамкире, Газахе, Тертере и Нахчыванской Автономной Республике.

В ведомстве отметили, что мероприятия по возврату оставшихся средств продолжаются.