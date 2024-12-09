О нас

В Азербайджан возвращены почти 36 млн манатов от экспорта сельхозпродукции

В Азербайджан возвращены почти 36 млн манатов от экспорта сельхозпродукции В результате следственных мероприятий прокуратура обеспечила возврат на банковские счета Азербайджана свыше 21 млн долларов США (35,7 млн манатов) от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.
Происшествия
9 декабря 2024 г. 16:28
В Азербайджан возвращены почти 36 млн манатов от экспорта сельхозпродукции

В результате следственных мероприятий прокуратура обеспечила возврат на банковские счета Азербайджана свыше 21 млн долларов США (35,7 млн манатов) от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

На основании данных Государственного таможенного комитета о невозврате валютной выручки некоторыми субъектами предпринимательства, экспортирующими за рубеж различную продукцию, органами прокуратуры возбуждено несколько уголовных дел, по которым ведется следствие.

Расследования проводятся прокуратурами в Сумгайыте, Гяндже, Абшероне, Губе, Хачмазе, Сабирабаде, Исмаиллы, Гейчае, Шамкире, Газахе, Тертере и Нахчыванской Автономной Республике.

В ведомстве отметили, что мероприятия по возврату оставшихся средств продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İxracdan əldə olunan 35,7 milyon manatdan artıq vəsait Azərbaycana qaytarılıb

Другие новости из категории

Действующая в Ходжалы компания оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение трудовых прав
Действующая в Ходжалы компания оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение трудовых прав
9 декабря 2024 г. 17:36
Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули
Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули
9 декабря 2024 г. 17:20
В Гяндже мужчина приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство 17-летнего парня
В Гяндже мужчина приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство 17-летнего парня
9 декабря 2024 г. 15:39
МЧС: В Масазыре из-за интенсивных осадков затопило ряд территорий, эвакуированы 25 человек
МЧС: В Масазыре из-за интенсивных осадков затопило ряд территорий, эвакуированы 25 человек
9 декабря 2024 г. 14:56
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил 75-летнюю женщину
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил 75-летнюю женщину
9 декабря 2024 г. 09:37
Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте
Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте
9 декабря 2024 г. 01:30
В поселке Бадамлы Шахбузского района обнаружены боеприпасы
ФотоВ поселке Бадамлы Шахбузского района обнаружены боеприпасы
8 декабря 2024 г. 11:12
Скончался один из пострадавших при взрыве в жилом здании в Сумгайыте
Скончался один из пострадавших при взрыве в жилом здании в Сумгайыте
7 декабря 2024 г. 21:48
В Сумгайыте на месте взрыва в жилом здании ведутся укрепительные работы
В Сумгайыте на месте взрыва в жилом здании ведутся укрепительные работы
7 декабря 2024 г. 21:18
В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода
В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода
7 декабря 2024 г. 20:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi