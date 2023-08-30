В Азербайджан возвращены 14 незаконно проживающих в Германии граждан

29 августа 14 граждан Азербайджана были возвращены из Германии в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".

29 августа 14 граждан Азербайджана были возвращены из Германии в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".

Об этом Report сообщили в управлении по связям с общественностью Государственной миграционной службы.

Процесс реадмиссии осуществлен в порядке, определенном оперативным штабом при Кабинете министров.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует Государственная миграционная служба, осуществляет соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан Азербайджана в местное общество и устранения возможных трудностей.