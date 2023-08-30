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В Азербайджан возвращены 14 незаконно проживающих в Германии граждан

В Азербайджан возвращены 14 незаконно проживающих в Германии граждан 29 августа 14 граждан Азербайджана были возвращены из Германии в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".
Происшествия
30 августа 2023 г. 17:18
В Азербайджан возвращены 14 незаконно проживающих в Германии граждан

29 августа 14 граждан Азербайджана были возвращены из Германии в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".

Об этом Report сообщили в управлении по связям с общественностью Государственной миграционной службы.

Процесс реадмиссии осуществлен в порядке, определенном оперативным штабом при Кабинете министров.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует Государственная миграционная служба, осуществляет соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан Азербайджана в местное общество и устранения возможных трудностей.

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Версия на английском языке 14 Azerbaijani citizens returned from Germany
Версия на азербайджанском языке 14 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qaytarılıb

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