В Азербайджан из Турции доставят еще 13 спецмашин для разминирования

Для разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из Турции будет доставлена новая техника.

Для разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из Турции будет доставлена новая техника.

Как передает Report, об этом сообщили на заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

В целях поддержки работ по разминированию на освобожденных от оккупации территориях до конца месяца ожидается доставка 13 единиц специальных механических машин MEMATT турецкого производства.