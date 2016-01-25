​В Азербайджан из России экстрадирован находившийся в розыске за мошенничество

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По результатам проведенной прокуратурой России проверки компетентным органам Азербайджана выдан преступник, скрывавшийся на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Report со ссылкой на сайт прокуратуры РФ.

Прокуратурой округа проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Азербайджана Сакита Намазова, разыскиваемого азербайджанскими правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

Поскольку Намазов от следствия скрылся, в отношении него азербайджанским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в июле 2015 года С.Намазов был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории города Сургута и заключен под стражу.