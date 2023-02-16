Россия экстрадировала в Азербайджан объявленное в международный розыск лицо

В Азербайджан из России экстрадировали объявленное в международный розыск лицо.

Россия экстрадировала в Азербайджан объявленное в международный розыск лицо.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что в соответствии с требованиями Конвенции от 22.01.1993 года ”О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Гражданин Азербайджанской Республики Рашад Ханмурадов, проходящий по уголовному делу, находящемуся в производстве Гусарского районного отдела полиции, был объявлен в розыск с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с выявленными основательными подозрениями в совершении им вместе с группой лиц хулиганских действий.

Рашад Ханмурадов был задержан на территории Российской Федерации и доставлен в нашу страну 15 февраля текущего года в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.