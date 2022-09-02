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В Азербайджан экстрадированы задержанные в России лица

В Азербайджан экстрадированы задержанные в России лица На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Генпрокуратура Российской Федерации приняла решение об экстрадиции граждан Азербайджана Муталлимова Логмана Гюльага оглу и Ибрагимзаде Руслана Рахман оглу.
Происшествия
2 сентября 2022 г. 12:01
В Азербайджан экстрадированы задержанные в России лица

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Генпрокуратура Российской Федерации приняла решение об экстрадиции граждан Азербайджана Муталлимова Логмана Гюльага оглу и Ибрагимзаде Руслана Рахман оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках уголовного дела в производстве управления полиции города Ширван были выявлены обоснованные подозрения, что Логман Муталлимов в сговоре с другими лицами совершил кражу, а в рамках уголовного дела в производстве Низаминского районного управления полиции города Баку были выявлены обоснованные подозрения, что Руслан Ибрагимзаде повторно совершил мошенничество с причинением крупного ущерба, в отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста, они были объявлены в розыск.

Оба разыскиваемых были обнаружены и задержаны в России.

01.09.2022 в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Л.Муталлимов и Р.Ибрагимзаде были экстрадированы из России в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada tutulan şəxslər Azərbaycana ekstradisiya edilib

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