В Азербайджан экстрадированы лица, объявленные в международный розыск

Ряд лиц, объявленных в международный розыск по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, участии в преступном сообществе, даче взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, был доставлен Министерством юстиции из Германи

Ряд лиц, объявленных в международный розыск по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, участии в преступном сообществе, даче взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, был доставлен Министерством юстиции из Германии, Польши, Турции, Ирана и Украины в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства юстиции, на днях была обеспечена экстрадиция из Польши в нашу страну обвиняемого в незаконном обороте психотропных веществ.

Кроме того, в Северной Македонии и Польше было установлено местонахождение еще двух лиц, обвиняемых в мошенничестве путем злоупотребления доверием людей, была обеспечена их экстрадиция в Азербайджан.