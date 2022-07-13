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В Азербайджан экстрадированы лица, объявленные в международный розыск

В Азербайджан экстрадированы лица, объявленные в международный розыск Ряд лиц, объявленных в международный розыск по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, участии в преступном сообществе, даче взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, был доставлен Министерством юстиции из Германи
Происшествия
13 июля 2022 г. 16:34
В Азербайджан экстрадированы лица, объявленные в международный розыск

Ряд лиц, объявленных в международный розыск по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, участии в преступном сообществе, даче взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, был доставлен Министерством юстиции из Германии, Польши, Турции, Ирана и Украины в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства юстиции, на днях была обеспечена экстрадиция из Польши в нашу страну обвиняемого в незаконном обороте психотропных веществ.

Кроме того, в Северной Македонии и Польше было установлено местонахождение еще двух лиц, обвиняемых в мошенничестве путем злоупотребления доверием людей, была обеспечена их экстрадиция в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilən bir sıra şəxslər Azərbaycana ekstradisiya edilib

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